Раненая сожителем тагильчанка вела асоциальный образ жизни

Стали известны подробности об образе жизни семьи, выяснение отношений которых привело к ножевому ранению женщины на остановке на Руднике в Нижнем Тагиле.

Пара рассталась больше двух месяцев назад, и 33-летняя женщина поменяла место жительства. В этот же день незадолго до нападения потерпевшая написала заявление в отдел полиции №21 о том, что бывший 50-летний сожитель преследует ее и угрожает убийством. Однако полицейские не успели передать это заявление участковому для проверки.

Эта семья известна инспекторам по делам несовершеннолетних. Мать, уходя от сожителя, оставила ему двух малолетних детей. Однако мужчина не исполнял свои родительские обязанности должным образом, и органы опеки временно изъяли детей в государственные учреждения. Для того, чтобы вернуть детей, женщине необходимо найти постоянное место работы и привести свою жизнь в порядок.

Напомним, что нападение произошло 3 апреля около 14:00 на остановке на Руднике. Мужчина ранил молодую женщину ножом в область груди.