Житель Тюменской области чуть не убил собаку лопатой

Житель деревни Метелево Тюменской области покалечил собаку лопатой, едва ее не убив.

Очевидцы происшествия выложили в соцсеть фотографию пострадавшего животного. В результате работники тюменского благотворительного фонда откликнулись на просьбу о помощи и увезли собаку в ветеринарную клинику. Там животное прооперировали.

Сейчас пес отходит от наркоза. Дальнейшая его судьба еще не решена. Для скорейшего выздоровления животного нужны пеленки и собачий паштет, поэтому фонд планирует открыть сбор средств на нужды собаки, сообщает «АиФ».