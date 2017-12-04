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Новости Нижнего Тагила

Актер из Нижнего Тагила осужден за сбыт наркотиков (ФОТО)

4 декабря 2017, 16:30Добавить новость
деньги,криминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,суд,уголовное дело,актер,Москва,Дмитрий Бушин,сериал,курьер

Уроженец Нижнего Тагила, снимавшийся в молодежных сериалах «Интерны» и «Универ», приговорен судом к 8 годам тюрьмы за распространение наркотиков.

 Тагильчанин Дмитрий Бушин отправился покорять Москву в 2011 году. Там ему выпала возможность сыграть эпизодические роли в известных сериалах "Интерны" и "Универ". Для дальнейшей карьеры 27-летний мужчина стремился получить актерское образование. Чтобы накопить денег, Бушин работал водителем такси. А позднее стал курьером по распространению наркотиков.

Как сообщает Ura.ru, актер был задержан правоохранителями в мае 2017 года. Сам Дмитрий Бушин утверждал, что не употребляет наркотики. Тагильчанина приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

деньги,криминал,наркотики,Нижний Тагил,полиция,суд,уголовное дело,актер,Москва,Дмитрий Бушин,сериал,курьер
Фото: Ura.ru
 
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