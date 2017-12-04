Актер из Нижнего Тагила осужден за сбыт наркотиков (ФОТО)

Уроженец Нижнего Тагила, снимавшийся в молодежных сериалах «Интерны» и «Универ», приговорен судом к 8 годам тюрьмы за распространение наркотиков.Тагильчанин Дмитрий Бушин отправился покорять Москву в 2011 году. Там ему выпала возможность сыграть эпизодические роли в известных сериалах "Интерны" и "Универ". Для дальнейшей карьеры 27-летний мужчина стремился получить актерское образование. Чтобы накопить денег, Бушин работал водителем такси. А позднее стал курьером по распространению наркотиков.
Как сообщает Ura.ru, актер был задержан правоохранителями в мае 2017 года. Сам Дмитрий Бушин утверждал, что не употребляет наркотики. Тагильчанина приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Ura.ru