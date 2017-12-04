Актер из Нижнего Тагила осужден за сбыт наркотиков (ФОТО)

Уроженец Нижнего Тагила, снимавшийся в молодежных сериалах «Интерны» и «Универ», приговорен судом к 8 годам тюрьмы за распространение наркотиков.

Там ему выпала возможность сыграть эпизодические роли в известных сериалах "Интерны" и "Универ"

Фото: Ura.ru