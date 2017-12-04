Иномарка в гараже и чердак жилого дома горели в минувшие выходные в Нижнем Тагиле

В воскресенье, 3 декабря, около 9 часов утра пожарная бригада тушила автомобиль «Шевроле Ланос», стоявший в гаражном кооперативе в селе Николо-Павловское. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возможной причиной возгорания стали неисправности в самом транспортном средстве.



В 4 утра 4 декабря пожар случился в Нижнем Тагиле на Руднике им III Интернационала. По улице Лозовой пожарные тушили чердак одного из домов. Здесь причиной возгорания перекрытия могли стать нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



Обстоятельства обоих пожаров устанавливаются.