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Новости Нижнего Тагила

Иномарка в гараже и чердак жилого дома горели в минувшие выходные в Нижнем Тагиле

4 декабря 2017, 13:30Добавить новость
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За первые выходные декабря 2017 года в пригороде Нижнего Тагила сгорел автомобиль в гараже, а на Руднике - чердак одного из домов.

В воскресенье, 3 декабря, около 9 часов утра пожарная бригада тушила автомобиль «Шевроле Ланос», стоявший в гаражном кооперативе в селе Николо-Павловское. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Возможной причиной возгорания стали неисправности в самом транспортном средстве.

В 4 утра 4 декабря пожар случился в Нижнем Тагиле на Руднике им III Интернационала. По улице Лозовой пожарные тушили чердак одного из домов. Здесь причиной возгорания перекрытия могли стать нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Обстоятельства обоих пожаров устанавливаются.

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