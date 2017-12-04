Соседская овчарка покусала 18-летнюю девушку в частном секторе Нижнего Тагила

Крупная сторожевая собака напала на девушку на ул. Гаёва на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле. Инцидент получил обсуждение в одном из городских сообществ в социальных сетях.

На ул. Гаёва покусали девчонку. Её увезли на «скорой». Это потому, что сама она не умеет себя вести с животными, -- поделилась с подписчиками «Чёрный список Тагила» Анастасия Сапарова.



В полиции информацию об инциденте подтвердили. Однако, по словам стражей порядка, нападение собаки не имело тяжких последствий.

Участковый провел проверку по факту нападения собаки. Эта овчарка принадлежит хозяевам соседнего дома. Периодически она срывается с цепи. Инцидент для пострадавшей обошёлся без серьёзных последствий. Участковый собрал все материалы и передал в администрацию Ленинского района для принятия процессуального решения. Вероятно, хозяева собаки будут оштрафованы, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, хозяева собак несут ответственность по закону за агрессивное поведение своих питомцев. Некоторые из жителей Нижнего Тагила, к сожалению, решают связанные с собаками конфликты вне рамок правового поля.