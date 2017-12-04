Тагильчанин находится в федеральном розыске за побои бывшей жены, кражи и угон (ФОТО)

Тагильчанин познакомился с будущей женой, когда отбывал срок тюремного заключения. После освобождения, молодые люди поженились. В скором времени девушка подала на развод за побои и кражи. Тагильчанин объявлен в федеральный розыск.

Сергей Никифоров отбывал наказание в тюрьме. С будущей женой его познакомила мама в 2014 году. Девушка является дочерью ее подруги. Некоторое время молодые люди вели переписку, созванивались.

Началась переписка, стихи, обмен фотографиями, признания. Я была очарована. Обещала дождаться и дождалась, -- рассказала бывшая жена Сергея - Ольга (имя изменено – примечание ред.) редакции TagilCity.ru.

После выхода тагильчанина из тюрьмы в 2015 году, Сергей и Ольга поженились.





Сергей вышел на свободу. Красивый, заботливый - он покорил меня. Свадьба была пышной и веселой, -- поделилась девушка.

На второй день после свадьбы Сергей исчез, забрав с собой все деньги, подаренные молодой семье.

Буквально на второй день, мой супруг исчез из дома, с подаренными нам на свадьбу деньгами. Появился через несколько дней, объяснив, что отмечал свою женитьбу с друзьями из зоны, -- сообщает Ольга.



Долгое время Сергей не работал и выносил из дома ценные вещи.

Дома стали пропадать деньги, ценные вещи: «Надо помочь корешам адаптироваться к вольной жизни. Устроюсь на работу всё верну», -- поделилась тагильчанка.

Ольга забеременела и не теряла надежды, что мужчина изменит свое отношение к жизни с появлением ребенка. Однако мужчина начал бить супругу.





На меня он поднимал руку, когда был в нетрезвом состоянии. А я беременная была, когда он меня бил: по голове, по лицу, -- рассказала девушка редакции TagilCity.ru.

Ольга родила дочь в 2016 году. Меньше чем через месяц после рождения ребенка, пока она гуляла с собакой, Никифоров скрылся из дома, оставив маленькую дочь дома совсем одну. С собой мужчина забрал все ценные вещи и деньги.

Пока я с собакой гуляла, он все деньги, планшеты, телефоны из дома забрал, оставил ребенка одного дома и убежал, оставив меня без средств к существованию. Все, после этого я его больше не пустила, -- поделилась Ольга.



Девушка подала на развод и алименты. После этого Никифоров начал угрожать бывшей жене. Он караулил ее у подъезда, пугал тем, что заберет ребенка. Как сообщила Ольга, развод пришлось ожидать около пяти месяцев, потому что на суды Никифоров не являлся.

Я его сильно боялась, потому что он угрожал у меня забрать ребенка. Он сидел в подъезде , прятался под лестницей, поджидал меня. Первое время я даже боялась из дома выйти, -- сообщила девушка редакции TagilCity.ru.

Устав от угроз и преследований, Ольга написала заявление в полицию на бывшего мужа. На него было заведено уголовное дело за побои и кражи.

Он проходит в розыске 166 статья – угон, 158 статья – кража по территории 18 отдела полиции, также 158 статья проходит по территории 19 отдела полиции. Мера пресечения не связана с заключением под стражу. Очевидно, он стал скрываться, поэтому находится в розыске, -- сообщила редакции TagilCity.ru. старший специалист группы по связям со СМИ МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.

По словам тагильчанки, Сергея часто видят около дома его матери, которая, по мнению девушки, помогает ему скрываться от полиции.

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Мама то его и прячет, она знает, где он. Я только не понимаю, зачем его прятать, если он только еще больше преступлений совершает. У меня знакомые видели, как он в подъезд заходил, маму встречал, домофонную дверь открывал. Я в полицию об этом сообщала, но его до сих пор так и не задержали. Видимо так ищут. Я думаю, что у него знакомые в полиции, потому что его мама сама говорила, что у ее сестры есть знакомые в полиции. Вот он когда своровал телефон, когда он только от меня ушел, то на него завели уголовное дело. Но довольно быстро пострадавшие пошли на примирение. Он мне и сам говорил, что у него есть знакомые в полиции, что он до того, как сел в первый раз - тоже был в розыске. И когда полицейский наряд выезжал искать его, то ему или его маме кто-то из сотрудников звонил и предупреждал, что сейчас приедут его проверить, и он уходил из квартиры, -- рассказала девушка редакции TagilCity.ru.



На данный момент, Никифоров Сергей все еще находится в федеральном розыске. Полиция продолжает поиски.

Бывает такая ситуация, что мы его по возможным адресам пребывания проверяем периодически, но на момент мы его не застали, а сведения дополнительные где-то не поступили. Если нам сообщат, что его кто-то где-то видел, нам это информация будет полезна, -- поделилась Элина Балуца.

Если у вас есть какая-то информация относительно местонахождения Сергея Никифорова, просьба сообщить в отделение полиции №18 Управление МВД России г. Нижний Тагил по телефонам дежурной части: (3435) 977-102 или «02».



