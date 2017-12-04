Тагильчанин получил 2 года строгого режима за кражу инструментов с пилорамы

Ранее судимый

Житель Нижнего Тагила трудился на пилораме в селе Троицкое, работодатель предоставлял ему жилье и питание. В какой-то момент мужчина решил, что работать больше не хочет, и исчез. С собой он взял электроинструменты на общую сумму 36 000 рублей.





Нарушителя задержали. Установлено, что ранее он был судим. После расследования уголовного дела суд приговорил тагильчанина к 2,5 годам колонии строгого режима, пишут «Вечерние Ведомости».