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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин получил 2 года строгого режима за кражу инструментов с пилорамы

4 декабря 2017, 15:00Добавить новость
город,кража,нарушение,Нижний Тагил,проверка,происшествие,суд,уголовное дело,инструменты
Ранее судимый 38-летний тагильчанин украл электроинструменты с места работы. Теперь он снова осужден и проведет в колонии строгого режима 2,5 года.

Житель Нижнего Тагила трудился на пилораме в селе Троицкое, работодатель предоставлял ему жилье и питание. В какой-то момент мужчина решил, что работать больше не хочет, и исчез. С собой он взял электроинструменты на общую сумму 36 000 рублей.

Нарушителя задержали. Установлено, что ранее он был судим. После расследования уголовного дела суд приговорил тагильчанина к 2,5 годам колонии строгого режима, пишут «Вечерние Ведомости».

 
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