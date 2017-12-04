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Новости Нижнего Тагила

Участок ул. Ватутина затоплен горячей водой из-за аварии в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

4 декабря 2017, 18:15Добавить новость
Нижний Тагил,мороз,горячая вода,Ватутина,Вагонка,авария,коммунальная авария,подвал,коммунальщики
Коммунальная авария в доме №50 на ул. Ватутина произошла 3 декабря. В результате неё подвал дома и прилегающий участок улицы были затоплены горячей водой.

Первоначально аварийные службы, по словам жильцов дома, не хотели реагировать на произошедшее. Поскольку за домом не закреплена управляющая компания.

 

3 декабря примерно в 11:00 в доме №50 на ул. Ватутина в подвале прорвало трубу с горячей водой или отоплением. Выяснить невозможно - подвал затоплен кипятком. На все звонки жильцов в аварийные службы ответ один – «вы ничьи, у вас нет управляющей компании, решайте проблему сами, наймите сантехника!». Из-за аварии во всём здании туман, по стенам бежит конденсат. Дышать тяжело взрослому человеку, а в доме живёт много семей с детьми. Мы надеемся, что вода не поднимется до электрощита, который тоже находится в подвале. Иначе будем жить в тумане и без света, -- обратился в редакцию TagilCity.ru жилец дома Виталий. 


Отключения электричества не произошло. Для устранения аварии к дому на следующий день прибыли коммунальщики. Во время посещения двора журналистами TagilCity.ru они откачивали воду из подвала.

 

 

Пока вода не откачана – говорить о природе аварии и сроках её устранения коммунальщики не стали, однако пообещали сделать всё от них зависящее. 

 

Откачиваем воду из подвала. Когда закончим – разберёмся, что произошло, а затем устраним аварию, -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из рабочих.

 

Нижний Тагил,мороз,горячая вода,Ватутина,Вагонка,авария,коммунальная авария,подвал,коммунальщики

Фото, видео: ул. Ватутина на Вагонке в Нижнем Тагиле, 4 декабря, 2017г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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