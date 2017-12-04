Ветеринары в Богдановиче лечили животных просроченными медикаментами

В ходе прокурорской проверки ветеринарной станции в Богдановиче были выявлены грубые нарушения.

В данной лечебнице сотрудники давали животным просроченные лекарства, не соблюдали условия хранения медикаментов, скотомогильники обследовались сотрудниками неправильно. Помимо всего прочего, документацию они вели небрежно.



В результате проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении ветеринарной станции. За выявленные нарушения лечебница была оштрафована на 13 тыс. рублей, пять ее сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нарушения по требованию прокуратуры должны быть устранены, сообщает «Комсомольская правда».



