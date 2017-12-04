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Новости Нижнего Тагила

Ветеринары в Богдановиче лечили животных просроченными медикаментами

4 декабря 2017, 16:00Добавить новость
животные,Свердловская область,административная ответственность,ветеринарная клиника,лечебница,просрочка,лекарства

В ходе прокурорской проверки ветеринарной станции в Богдановиче были выявлены грубые нарушения.

В данной лечебнице сотрудники давали животным просроченные лекарства, не соблюдали условия хранения медикаментов, скотомогильники обследовались сотрудниками неправильно. Помимо всего прочего, документацию они вели небрежно.

В результате проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении ветеринарной станции. За выявленные нарушения лечебница была оштрафована на 13 тыс. рублей, пять ее сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности. Все нарушения по требованию прокуратуры должны быть устранены, сообщает «Комсомольская правда».

 
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