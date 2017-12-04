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Новости Нижнего Тагила

Вооруженный мужчина в маске украл пак пива из магазина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 декабря 2017, 18:00Добавить новость
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Мужчина с ножом ограбил продуктовый магазин на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле. Нарушителя удалось задержать.

Вечером 2 декабря мужчина в маске зашел в магазин на ул. Циолковского. Угрожая 52-летней продавщице ножом, он украл из торговой точки пак пива и скрылся.

На место был направлен наряд оперативников. После ряда розыскных действий им удалось установить, что предполагаемый преступник проживает в соседнем жилом доме. Однако подозреваемый отказался открывать двери полицейским.

Тогда оперативникам пришлось взломать дверь, после чего они увидели пьяного мужчину, который что-то выбрасывал с балкона. Оказалось, что это была вязаная шапка, которую он мог использовать вместо маски.


Задержанным оказался 31-летний житель Нижнего Тагила, ранее неоднократно судимый за похожие преступления. При обыске у него нашли 5 бутылок пива, несколько ножей, а также куртку и штаны, в которые он мог быть одет во время нападения. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», задержанный отправился под арест. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

 

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

 
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