Вооруженный мужчина в маске украл пак пива из магазина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вечером 2 декабря мужчина в маске зашел в магазин на ул. Циолковского. Угрожая 52-летней продавщице ножом, он украл из торговой точки пак пива и скрылся.





На место был направлен наряд оперативников. После ряда розыскных действий им удалось установить, что предполагаемый преступник проживает в соседнем жилом доме. Однако подозреваемый отказался открывать двери полицейским.





Тогда оперативникам пришлось взломать дверь, после чего они увидели пьяного мужчину, который что-то выбрасывал с балкона. Оказалось, что это была вязаная шапка, которую он мог использовать вместо маски.



Задержанным оказался 31-летний житель Нижнего Тагила, ранее неоднократно судимый за похожие преступления. При обыске у него нашли 5 бутылок пива, несколько ножей, а также куртку и штаны, в которые он мог быть одет во время нападения.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», задержанный отправился под арест. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»