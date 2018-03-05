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Новости Нижнего Тагила

Бетонная опора в Нижнем Тагиле упала из-за несоответствия современным нормативам

5 марта 2018, 17:05Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,Носов,опора,бетонный столб,комиссия,МУП Тагильский трамвай

Оказалось, бетонный столб был ниже проектного, поэтому комиссия предложила начать в Нижнем Тагиле системную замену старых столбов.

В произошедшем 1 февраля инциденте с рухнувшей опорой на перекрестке улиц Космонавтов и Фрунзе разбиралась специальная комиссия. После проведенных пяти заседаний участники комиссии пришли к выводу, что упавшая бетонная опора была ниже высоты, заявленной по проекту. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов добавил, что часть из 2498 столбов не соответствуют современным нормативам и рекомендуется провести их замену.

Как пишут «Все новости», после падения опоры глава города Сергей Носов потребовал убрать телефонные, электрические и интернет-провода со старых столбов в подземные колодцы, однако некоторые провайдеры не хотят уходить под землю.

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