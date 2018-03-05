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Новости Нижнего Тагила

«Хотел съесть собаку»: житель Невьянска забил топором овчарку собутыльника

5 марта 2018, 22:30Добавить новость
алкоголь,животные,насилие,происшествие,суд,Невьянск,собака,жестокое обращение
32-летний житель Невьянска выпивал в гостях у своего знакомого, когда решил съесть овчарку собутыльника. Он забил собаку топором, после чего порезал ей горло.

В Невьянске будут судить мужчину, который жестоко расправился с собакой собутыльника. По информации следователей, 18 декабря 2017 года 32-летний свердловчанин пришел к своему знакомому, где приятели начали распивать алкоголь.

Во время застолья гость заметил во дворе среднеазиатскую овчарку по прозвищу Тайсон. Нетрезвый мужчина решил убить животное и съесть его. Он схватил топор и несколько раз ударил им Тайсона по голове. После этого, не обращая внимания на мучения собаки, мужчина порезал ей шею ножом. Через некоторое время животное скончалось.

Мужчина полностью признался в совершении убийства, уголовное дело ожидает рассмотрения в суде. Обвиняемому грозит год исправительных работ или ограничение свободы сроком до года, пишет «Комсомольская Правда».

Осенью 2017 года похожий случай произошел в поселке Черноисточинск: 20-летний молодой человек насмерть забил ломом собаку своего соседа.

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