«Хотел съесть собаку»: житель Невьянска забил топором овчарку собутыльника

32-летний житель Невьянска выпивал в гостях у своего знакомого, когда решил съесть овчарку собутыльника. Он забил собаку топором, после чего порезал ей горло.

В Невьянске будут судить мужчину, который жестоко расправился с собакой собутыльника. По информации следователей, 18 декабря 2017 года 32-летний свердловчанин пришел к своему знакомому, где приятели начали распивать алкоголь.





Во время застолья гость заметил во дворе среднеазиатскую овчарку по прозвищу Тайсон. Нетрезвый мужчина решил убить животное и съесть его. Он схватил топор и несколько раз ударил им Тайсона по голове. После этого, не обращая внимания на мучения собаки, мужчина порезал ей шею ножом. Через некоторое время животное скончалось.





Мужчина полностью признался в совершении убийства, уголовное дело ожидает рассмотрения в суде. Обвиняемому грозит год исправительных работ или ограничение свободы сроком до года, пишет «Комсомольская Правда».





Осенью 2017 года похожий случай произошел в поселке Черноисточинск: 20-летний молодой человек насмерть забил ломом собаку своего соседа.