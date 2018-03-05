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Новости Нижнего Тагила

Мужчина с эпилепсией скончался в отделе полиции Челябинска

5 марта 2018, 09:00Добавить новость
больница,город,медицина,полиция,проверка,Россия,смерть,Челябинск,Станислав Головко
В Челябинской области следователи проводят проверку после смерти жителя города в отделении полиции Тракторозаводского района. У мужчины произошёл приступ эпилепсии.

Труп 54-летнего челябинца был обнаружен вечером второго марта. Внешний осмотр тела позволил сделать вывод, что смерть человека не носила криминальный характер.

Предварительно известно, что 1 марта в полицию доставили 54-летнего мужчину после ссоры на бытовой почве. В его отношении составили протокол, а затем отпустили домой. Днём позже челябинец вернулся в отдел полиции Тракторозаводского района за результатами проверки, где у него произошел эпилептический припадок.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы доподлинно выяснить причины смерти человека, сообщает «АиФ-Челябинск».

Напомним, в 2017 году в одном из отделов полиции Нижнего Тагила от побоев скончался Станислав Головко. В настоящее время по этому факту проходит расследование уголовного дела, фигурантами которого стали сотрудники отдела полиции. Руководящий состав отдела также претерпел изменения.

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