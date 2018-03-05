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Новости Нижнего Тагила

Пассажир легкового автомобиля погиб после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 марта 2018, 10:00Добавить новость
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4 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила автомобиль Mitsubishi Outlander, значительно превысив допустимую скорость, врезался в дерево. После аварии пассажир автомобиля скончался в больнице.

Инцидент произошел около 16 часов дня. Тагильчанин 1983 года рождения, управлявший автомобилем, предположительно превысил скорость транспортного средства и врезался в дерево. Сидевший в машине пассажир после аварии был доставлен в ЦГБ №1, где скончался от полученных травм.

Водитель получил тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

Отдел ГИБДД сообщает, что стаж вождения автомобилиста составляет 14 лет, за это время мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.


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Фото: Управление ГИБДД
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