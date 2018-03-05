Пожилой екатеринбуржец погиб под колёсами трамвая на глазах у жены (ВИДЕО)

Произошедшее в Орджоникидзевском районе также попало на камеру видеорегистратора, установленного в кабине трамвая. На кадрах видно, как пешеходы миновали проезжую часть, а затем намеревались перейти через рельсы. Женщина заметила трамвай, но её супруг в это время уже находился на рельсах. Екатеринбурженка крикнула мужу о приближающемся трамвае, но было уже поздно: мужчина обернулся, и в последнюю секунду его сбил трамвай.





Известно, что мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия ещё до приезда скорой помощи, передает «E1.ru». Сообщается, что это был мужчина пенсионного возраста.



Не рекомендуется смотреть видео восприимчивым лицам, а также беременным и детям.



