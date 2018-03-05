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Новости Нижнего Тагила

Прорыв на сетях Водоканала лишил воды многоэтажку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 марта 2018, 15:05Добавить новость
авария,вода,ггм,Нижний Тагил,Водоканал-НТ,УК СтройСервис,захарова,прорыв трубы,водоснабжение,труба

Коммунальная авария оставила без воды многоквартирный дом на Захарова, 2 в Нижнем Тагиле. Прорыв произошел на сетях ООО «Водоканал-НТ». Жильцы дома вторые сутки остаются без водоснабжения.

По словам жителей дома по адресу улица Захарова, 2 на ГГМ, они лишены воды вторые сутки.

 

Часть домов на ГГМ без холодной воды сидит уже вторые сутки. Мой дом в том числе.

Вчера в аварийку управляющей компании своей звонил, сказали авария на сетях Водоканала. Один прорыв устранили, второй вылез. Якобы сегодня воду должны дать. Пока ничего, -- сообщил житель дома №2 по улице Захарова.

 

Дом обслуживает управляющая компания «Стройсервис». В УК сообщили, что авария коснулась только одного дома, который находится на их обслуживании.

 

На Захарова, 2 нет воды из-за аварии на Водоканале. Там прорыв на трассе. Вроде есть еще пострадавшие дома, но они не наши, там другая УК. Как скоро устранят, нам не сообщили, сказали только, что как только водоснабжение будет восстановлено, нам сообщат, -- предоставили сведения в УК «Стройсервис». 

 

Информация об аварии была подтверждена в ООО «Водоканал-НТ». В организации сообщили, что проблема с водоснабжением только в одном доме на ГГМ – Захарова, 2. По данным сотрудников, идет устранение прорыва и подача воды в дома будет возобновлена к вечеру 5 марта.

 

Была аварийная ситуация, идет устранение. Пострадал один дом – Захарова, 2. Сегодня однозначно воду запустим к вечеру. Подвоз воды обеспечивается. К дому подъезжает цистерна, по мере разбора воды она привозит снова, -- сообщили в водоснабжающей компании.

 

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Редакция TagilCity.ru следит за развитием событий.. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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