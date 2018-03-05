Сын вице-спикера гордумы оказался участником смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Попавший в смертельную аварию 4 марта в Нижнем Тагиле водитель оказался сыном вице-спикера Нижнетагильской городской Думы.

В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Его пассажир доставлен в ЦГБ №1, где скончался. Водителем оказался сын вице-спикера Нижнетагильской городской Думы Игоря Базилевича, который является владельцем автомобиля.



Я сам ничего ещё не знаю и пытаюсь разобраться, поэтому ничего я комментировать не буду. Машина действительно зарегистрирована на меня. Что там произошло, разбираются сейчас без нас, -- заявил депутат.

Как пишет АН «Между строк», транспортное средство зарегистрировано на Игоря Базилевича, работавшего главным инженером вагоносборочного производства одного из предприятий до 2017 года.