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Новости Нижнего Тагила

Сын вице-спикера гордумы оказался участником смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

5 марта 2018, 13:35Добавить новость
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Попавший в смертельную аварию 4 марта в Нижнем Тагиле водитель оказался сыном вице-спикера Нижнетагильской городской Думы.

В результате ДТП водитель получил ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Его пассажир доставлен в ЦГБ №1, где скончался. Водителем оказался сын вице-спикера Нижнетагильской городской Думы Игоря Базилевича, который является владельцем автомобиля.
 

Я сам ничего ещё не знаю и пытаюсь разобраться, поэтому ничего я комментировать не буду. Машина действительно зарегистрирована на меня. Что там произошло, разбираются сейчас без нас, -- заявил депутат.

 

Как пишет АН «Между строк», транспортное средство зарегистрировано на Игоря Базилевича, работавшего главным инженером вагоносборочного производства одного из предприятий до 2017 года.

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