Трое мужчин незаконно проникли в закрытую шахту Североуральска и пропали

Трое мужчин нелегально проникли в заброшенную шахту в Североуральске и не вернулись. Сейчас их разыскивают горноспасатели.

В Свердловской области разыскиваются трое мужчин, которые проникли в заброшенную шахту 2 дня назад и до сих пор не вернулись. О том, что они нелегально спустились в шахту Североуральского бокситового рудника, стало известно утром 5 марта от местных жителей.





Начальник пресс-службы МВД по области Валерий Горелых отметил, что личности пропавших уже установлены. Они все не работают и не имеют постоянного жилья. Ранее они неоднократно проникали на заброшенную шахту, чтобы добыть цветмет, чем и зарабатывали на пропитание.





Как мужчинам удалось проникнуть в шахту, неизвестно. Сейчас поисками пропавших занимаются 15 горноспасателей, сообщает ИА «ТАСС».