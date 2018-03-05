-14
Свердловская область
Нижний Тагил
-14
утро: -8
день: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.66
EUR 0.00 - 69.47
Новости Нижнего Тагила

Трое мужчин незаконно проникли в закрытую шахту Североуральска и пропали

5 марта 2018, 20:00Добавить новость
МЧС,нарушение,проверка,происшествие,Свердловская область,шахта,розыск,незаконно,Североуральск
Трое мужчин нелегально проникли в заброшенную шахту в Североуральске и не вернулись. Сейчас их разыскивают горноспасатели.

В Свердловской области разыскиваются трое мужчин, которые проникли в заброшенную шахту 2 дня назад и до сих пор не вернулись. О том, что они нелегально спустились в шахту Североуральского бокситового рудника, стало известно утром 5 марта от местных жителей.

Начальник пресс-службы МВД по области Валерий Горелых отметил, что личности пропавших уже установлены. Они все не работают и не имеют постоянного жилья. Ранее они неоднократно проникали на заброшенную шахту, чтобы добыть цветмет, чем и зарабатывали на пропитание.

Как мужчинам удалось проникнуть в шахту, неизвестно. Сейчас поисками пропавших занимаются 15 горноспасателей, сообщает ИА «ТАСС».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Трое пропавших на закрытой шахте мужчин найдены живыми в Североуральске
вчера, 23:05
1 0
7-летняя девочка под Качканаром получила перелом черепа из-за падения хоккейных ворот
20 февраля, 13:50
1 10
Кишечная инфекция обнаружена ещё у девяти школьников Екатеринбурга
10 февраля, 09:00
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 436
Подписаться на новости