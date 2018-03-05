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Новости Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила пытался выпрыгнуть с балкона многоэтажки (ВИДЕО)

5 марта 2018, 15:35Добавить новость
Вагонка,Нижний Тагил,полиция,происшествие,МЧС,балкон,суицид

В доме №20 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле сидевший на карнизе балкона мужчина грозился выпрыгнуть и покончить жизнь самоубийством. Балкон находился на 7 этаже.

Житель Вагонки по невыясненным пока причинам пытался совершить суицид. Помешать ему смогли прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС.

Проем балкона был перегорожен пожарной лестницей, в то время как спасатели пытались попасть в квартиру к мужчине. В результате сотрудникам полиции и МЧС удалось убедить мужчину не совершать суицид.

Как передает «Тагил-ТВ», комментарии по произошедшему будут предоставлены позднее.

Видео «Тагил-ТВ»
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