Житель Нижнего Тагила пытался выпрыгнуть с балкона многоэтажки (ВИДЕО)

В доме №20 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле сидевший на карнизе балкона мужчина грозился выпрыгнуть и покончить жизнь самоубийством. Балкон находился на 7 этаже.

Житель Вагонки по невыясненным пока причинам пытался совершить суицид. Помешать ему смогли прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и МЧС.





Проем балкона был перегорожен пожарной лестницей, в то время как спасатели пытались попасть в квартиру к мужчине. В результате сотрудникам полиции и МЧС удалось убедить мужчину не совершать суицид.





Как передает «Тагил-ТВ», комментарии по произошедшему будут предоставлены позднее.