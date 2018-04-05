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Новости Нижнего Тагила

8-летний ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила от менингита

5 апреля 2018, 12:20Добавить новость
больница,Нижний Тагил,происшествие,смерть,николо-павловское,менингит,Инфекционная больница,ребенок,скорая помощь

По предварительным данным, 8-летний ребенок из села Николо-Павловское скончался в инфекционной больнице Нижнего Тагила от менингита. 4 апреля скорая помощь доставила мальчика в стационар, где он скончался через несколько часов. 

8-летний житель села Николо-Павловское умер в инфекционной больнице от менингита. По словам близких, он более недели наблюдался у участкового врача, но признаков менингита у него выявлено не было.

 

Ребенок болел, был полторы недели на больничном. В тот день они с родителями сходили на прием в текущем порядке. А вечером ему опять стало плохо и родители вызвали скорую, -- сообщила жительница поселка.

 

От жителей Николо-Павловского стало известно, что медики прибывшей на вызов скорой помощи на месте диагностировали менингит. С этим диагнозом ребенок был доставлен в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

 

 Скорая сразу, когда приехала, диагностировали у него менингит и в больницу привезли уже с таким диагнозом. И спустя несколько часов он скончался, -- поделилась жительница Николо-Павловского.

 

До этого ребенок наблюдался в Николо-Павловской участковой больнице. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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