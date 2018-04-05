+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
день: +5
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.76 + 0.5
EUR 70.96 + 0.4
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Браконьер из Берёзовского случайно застрелил человека во время незаконной охоты

5 апреля 2018, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,Россия,Свердловская область,убийство,уголовное дело,Березовский,браконьеры
В суде города Берёзовского будут рассматривать дело двух братьев-браконьеров, один из которых случайно застрелил прохожего.

45-летний и 43-летний жители посёлка Монетный в сотрудничестве с двумя своими знакомыми из столицы Урала незаконно охотились на диких лосей на территории Берёзовского городского округа. Незаконной охотой занимались сами братья, а другие обвиняемые разделывали туши погибших животных. Общий ущерб, нанесенный Свердловской области, составил 364 500 рублей. За год мужчины отстрелили три особи лося.

Примечательно, что раскрыть дело о браконьерстве удалось после несчастного случая, произошедшего 20 сентября 2017 года. В этот день 45-летний обвиняемые в очередной раз находился на незаконной охоте, и мужчинам удалось убить лося тремя прицельными, вскоре они занялись разделкой туши. В какой-то момент один из братьев услышал шум в лесу и, решив, что это лось, выстрелил в сторону источника шума. Оказалось, что он попал в сердце случайному прохожему, который погиб на месте.

Дело было передано в суд, сообщили в прокуратуре региона.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Кровавое убийство произошло в многоэтажном доме в Екатеринбурге
5 февраля, 07:30
0 2
Житель Екатеринбурга убил и сжёг знакомого после пьяных посиделок в Реже (ФОТО)
21 марта, 09:35
1 3
Житель Ивделя 6 лет скрывался от правосудия за двойное убийство
7 марта, 13:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 66
Подписаться на новости