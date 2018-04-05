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Новости Нижнего Тагила

Два человека госпитализированы в результате пожара на Вагонке (ФОТО)

5 апреля 2018, 11:40Добавить новость
больница,Вагонка,город,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,травма,эвакуация,проспект Вагоностроителей,ожоги

Утром 5 апреля по адресу пр. Вагоностроителей, 10 произошел пожар. Два человека отправлены в больницу.

В 7:49 пожарный отряд получил сообщение о происшествии. В 7:55 к месту вызова прибыли 3 машины пожарных - 2 автоцистерны и автолестница. В течение часа пожар локализовали.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Из квартиры, предположительно ставшей очагом возгорания, сотрудники службы спасения по пожарной лестнице вывели двух людей - женщину с 10% ожогов тела 2-3 степени и мужчину с ожогами 15% тела 2 степени и отравлением продуктами горения. Оба пострадавших госпитализированы.

Из соседней квартиры также при помощи пожарной лестницы эвакуировали двух людей, еще 8 выведены из дома по лестничному маршруту.

Ведется проверка. Устанавливаются причины пожара и размер ущерба от него.

 
больница,Вагонка,город,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,травма,эвакуация,проспект Вагоностроителей,ожоги

Фото: «Типичный Тагильчанин»

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