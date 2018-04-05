Житель Екатеринбурга ранен из травматического оружия из-за спора на дороге (ФОТО)

5 апреля в 16 часов в центре Екатеринбурга произошла стрельба. Жертву увезли в больницу.

В Екатеринбурге на улице Пушкина, 9а произошла стрельба. По словам очевидцев, прозвучало минимум 6 выстрелов.



Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что стрельба велась из травматического пистолета. Водитель машины«Volkswagen» хотел проехать во двор, но не смог разъехаться с автомобилем «Scoda», где сидели двое мужчин. Ссора переросла в драку. Один из пассажиров «Scoda» достал травматический пистолет и начал беспорядочно стрелять.



На место происшествия прибыл усиленный отряд полиции. Двое мужчин госпитализированы, один отправлен на допрос. Место преступления исследуется, отмечает «E1».

Фото: «E1»