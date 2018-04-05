Пожар площадью 3 тыс. кв. м. произошел в тюменском магазине Rich Family (ВИДЕО)

В Тюмени ночью 5 апреля сгорел магазин детских игрушек Rich Family.
Огонь охватил более 3 тыс. кв. м. площади здания, что привело к обрушению крыши.
Для ликвидации возгорания на место прибыли 67 огнеборцев и 26 единиц спецтехники. На момент возникновения возгорания в магазине не было людей, поэтому никто не пострадал.
Сотрудники МЧС сообщили, что экологическая обстановка в городе не нарушена из-за пожара.
На данный момент идет разбор завалов, сообщают «РИА Новости».
4 апреля пожар произошел в московском ТЦ «Персей для детей».
Видео: «Ридус»