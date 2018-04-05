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Новости Нижнего Тагила

Пожар площадью 3 тыс. кв. м. произошел в тюменском магазине Rich Family (ВИДЕО)

5 апреля 2018, 10:15Добавить новость
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В Тюмени ночью 5 апреля сгорел магазин детских игрушек Rich Family.

Огонь охватил более 3 тыс. кв. м. площади здания, что привело к обрушению крыши.

Для ликвидации возгорания на место прибыли 67 огнеборцев и 26 единиц спецтехники. На момент возникновения возгорания в магазине не было людей, поэтому никто не пострадал.

Сотрудники МЧС сообщили, что экологическая обстановка в городе не нарушена из-за пожара.

На данный момент идет разбор завалов, сообщают «РИА Новости».

4 апреля пожар произошел в московском ТЦ «Персей для детей».

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Видео: «Ридус»
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