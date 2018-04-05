Пожар площадью 3 тыс. кв. м. произошел в тюменском магазине Rich Family (ВИДЕО)

В Тюмени ночью 5 апреля сгорел магазин детских игрушек Rich Family .

Огонь охватил более 3 тыс. кв. м. площади здания, что привело к обрушению крыши.





Для ликвидации возгорания на место прибыли 67 огнеборцев и 26 единиц спецтехники. На момент возникновения возгорания в магазине не было людей, поэтому никто не пострадал.



Сотрудники МЧС сообщили, что экологическая обстановка в городе не нарушена из-за пожара.





На данный момент идет разбор завалов, сообщают «РИА Новости».



4 апреля пожар произошел в московском ТЦ «Персей для детей».









