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Новости Нижнего Тагила

Три человека погибли в пожаре частного дома в Екатеринбурге (ФОТО)

5 апреля 2018, 16:05Добавить новость
Екатеринбург,пожар,пожарные,погибшие,частный дом,МЧС,смерть
5 апреля в 7:32 поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Восстания, 125 в Екатеринбурге.
 По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь повредил домашнее имущество, потолок и чердак. 

В тушении участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций им удалось завершить к 10:15.

На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Предполагается, что это лица без определенного места жительства. По предварительным данным СК РФ их смерть не носит криминальный характер, сообщает «Znak».

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