70 пожаров и загораний произошло в Нижнем Тагиле за майские праздники

В Нижнем Тагиле пожарные подвели итоги работы за время праздничных майских выходных. Так, в период с 28 апреля по 2 мая на территории города было зафиксировано более 70 пожаров и загораний.

В Нижнем Тагиле подведены итоги работы пожарных расчетов за период с 28 апреля по 2 мая. За это время в городе произошло более 70 пожаров. Один из серьезных пожаров произошел на Уральском проспекте, из огня был спасен мужчина. Еще один крупный пожар случился на территории бывшего мясокомбината. Также горела баня на улице Горбуновская на ГГМ.





69 раз пожарные выезжали на горение сухой травы. В день огнеборцы совершали около 20 выездов. Причиной горения травы в большинстве случаев стал человеческий фактор. Задержаны двое поджигателей, сообщает «Тагил-ТВ».





Пожарные напоминают горожанам, что поджигание сухой травы может быть опасно.