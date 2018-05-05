-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
день: +9
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

70 пожаров и загораний произошло в Нижнем Тагиле за майские праздники

5 мая 2018, 10:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,огонь,МЧС,спасатели

В Нижнем Тагиле пожарные подвели итоги работы за время праздничных майских выходных. Так, в период с 28 апреля по 2 мая на территории города было зафиксировано более 70 пожаров и загораний.

В Нижнем Тагиле подведены итоги работы пожарных расчетов за период с 28 апреля по 2 мая. За это время в городе произошло более 70 пожаров. Один из серьезных пожаров произошел на Уральском проспекте, из огня был спасен мужчина. Еще один крупный пожар случился на территории бывшего мясокомбината. Также горела баня на улице Горбуновская на ГГМ.

69 раз пожарные выезжали на горение сухой травы. В день огнеборцы совершали около 20 выездов. Причиной горения травы в большинстве случаев стал человеческий фактор. Задержаны двое поджигателей, сообщает «Тагил-ТВ».

Пожарные напоминают горожанам, что поджигание сухой травы может быть опасно.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Внеплановые учения пожарных и спасателей прошли в торговом центре на ГГМ (ФОТО)
5 апреля, 21:25
0 4
Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле
15 апреля, 12:35
0 0
Два человека госпитализированы в результате пожара на Вагонке (ФОТО)
5 апреля, 11:40
3 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 56
Сейчас на сайте 2191 гость и 14 пользователей
Подписаться на новости