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Новости Нижнего Тагила

Конфликт из-за кредита: подробности смерти двух бизнесменов из Екатеринбурга

5 мая 2018, 20:15Добавить новость
Екатеринбург,убийство,пистолет,партнеры,бизнес,конфликт,кредит
Стали известны подробности конфликта между двумя екатеринбургскими бизнесменами, в ходе которого один предприниматель застрелил другого. 27 апреля в офисе на улице Кузнечной Олег Елкин застрелил своего бывшего партнера по бизнесу Павла Неверова, после чего попытался покончить с собойЧерез два часа Елкин скончался в больнице.

Конфликт между предпринимателями возник из-за кредита. Ранее Сбербанк арестовал имущество семьи Елкина, который был поручителем Неверова по займу. Елкин обвинял партнера в расхищении кредита, а банк – в бездействии в поиске пропавшего залогового имущества. Перед совершением убийства Елкин пытался встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, но попытки остались безуспешными.

Многомиллионный кредит был взят предпринимателями для развития компании – сети магазинов автозапчастей «Олми». Однако рассчитаться с долгами они не смогли и оба стали банкротами. Елкин обвинял Неверова в том, что тот выводит денеги из бизнеса на собственные нужды.

До последнего момента конфликт бизнесменов был цивилизованным. Они выясняли отношения в судах и комментировали ситуацию в прессе.

У обоих предпринимателей остались дети — у Павла Неверова четверо, у Олега Елкина двое, пишет «Руспрес».

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