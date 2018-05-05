Конфликт из-за кредита: подробности смерти двух бизнесменов из Екатеринбурга

Через два часа Елкин скончался в больнице

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Конфликт между предпринимателями возник из-за кредита. Ранее Сбербанк арестовал имущество семьи Елкина, который был поручителем Неверова по займу. Елкин обвинял партнера в расхищении кредита, а банк – в бездействии в поиске пропавшего залогового имущества. Перед совершением убийства Елкин пытался встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, но попытки остались безуспешными.