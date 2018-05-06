Мать-одиночка из Екатеринбурга вернула через суд незаконно списанную банком зарплату

Однако по закону «Об исполнительном производстве» с должника-гражданина может быть удержано не более 50% зарплаты. На претензию женщины о возврате незаконно списанных денег и дальнейшем их списании в соответствии с требованиями федерального законодательства банк ответил отказом.





В декабре 2017 года в банк, где у жительницы Екатеринбурга открыт расчетный счет на получение зарплаты, поступил исполнительный лист от кредитного учреждения о взыскании с женщины денежных средств. Впоследствии, когда от работодателя на счет екатеринбурженки поступила заработная плата, банк в связи с взысканием списал деньги в полном объеме.