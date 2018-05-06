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Новости Нижнего Тагила

Мать-одиночка из Екатеринбурга вернула через суд незаконно списанную банком зарплату

6 мая 2018, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,зарплата,взыскание,долги,банк,мать-одиночка,прокуратура,суд
4 мая суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры о незаконном взыскании денежных средств с матери-одиночки с двумя детьми. В декабре 2017 года в банк, где у жительницы Екатеринбурга открыт расчетный счет на получение зарплаты, поступил исполнительный лист от кредитного учреждения о взыскании с женщины денежных средств. Впоследствии, когда от работодателя на счет екатеринбурженки поступила заработная плата, банк в связи с взысканием списал деньги в полном объеме.

Однако по закону «Об исполнительном производстве» с должника-гражданина может быть удержано не более 50% зарплаты. На претензию женщины о возврате незаконно списанных денег и дальнейшем их списании в соответствии с требованиями федерального законодательства банк ответил отказом.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, суд удовлетворил иск екатеринбурженки  и взыскал с банка незаконно списанную денежную сумму. Также банк заплатит штраф в размере 6,7 тысяч рублей и трех тысяч рублей за моральный вред.
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