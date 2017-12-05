25 кг конопли изъято из гаража-нарколаборатории у жителя Екатеринбурга (ФОТО)

Всего было изъято 25 килограммов запрещенной травы. Подозреваемый был задержан на ж/д вокзале в Екатеринбурге. На заднем сиденье его автомобиля находилось три свёртка с коноплёй.



По версии полицейских, мужчина занимался незаконной деятельностью несколько лет.



В жилище наркодельца полицейские нашли весы, специальные лампы, удобрения для конопли. Мужчина объяснил, что выращивал коноплю для себя. Тем не менее есть информация, что продажа наркотика происходила дома у подозреваемого.



Екатеринбуржца поместили в следственный изолятор. Он стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного производства и сбыта наркотиков, передает E1.ru.