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Новости Нижнего Тагила

Пятеро екатеринбуржцев ограбили жителя Тюмени на 5 млн рублей

5 декабря 2017, 08:00Добавить новость
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Двое жителей Екатеринбурга были задержаны в Тюмени за подозрение в вооруженном ограблении.

Это случилось ещё в сентябре 2017 года в Тюмени. Четверо налётчиков напали на автомобиль бизнесмена, проткнули колёса и украли сумку, в которой находилось 5 миллионов рублей.

 

Нападавшие скрылись на автомобиле, который бросили во дворах одного из кварталов. Сыщики нашли в машине маску грабителей, а в мусоропроводе неподалеку сумку с оружием, перчатками и одеждой.

Всего в преступлении подозреваются пятеро екатеринбуржцев. Один из них руководил ограблением, его полицейские уже задержали. Второй задержанный рассказал сыщикам о произошедшем. Известно, что за ограбленным предпринимателем сообщники следили в течение долгого времени и были в курсе наличия миллионов, передает E1.ru.

Трое подозреваемых находятся в розыске.

 
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