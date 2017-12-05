Пятеро екатеринбуржцев ограбили жителя Тюмени на 5 млн рублей

Это случилось ещё в сентябре 2017 года в Тюмени. Четверо налётчиков напали на автомобиль бизнесмена, проткнули колёса и украли сумку, в которой находилось 5 миллионов рублей.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который бросили во дворах одного из кварталов. Сыщики нашли в машине маску грабителей, а в мусоропроводе неподалеку сумку с оружием, перчатками и одеждой.





Всего в преступлении подозреваются пятеро екатеринбуржцев. Один из них руководил ограблением, его полицейские уже задержали. Второй задержанный рассказал сыщикам о произошедшем. Известно, что за ограбленным предпринимателем сообщники следили в течение долгого времени и были в курсе наличия миллионов, передает E1.ru.





Трое подозреваемых находятся в розыске.