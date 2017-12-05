ДТП с участием 2 легковых автомобилей и грузовика произошло в Нижнем Тагиле

Вечером 5 декабря на улице Индустриальной автомобиль Hyundai Getz выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. От удара иномарку отбросило назад, и она попала под колёса грузовика МАЗ.



В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передают «Все новости». Сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия и устанавливают виновных.