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Новости Нижнего Тагила

ДТП с участием 2 легковых автомобилей и грузовика произошло в Нижнем Тагиле

5 декабря 2017, 22:15Добавить новость
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На улице Индустриальной в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием 3 автомобилей. В начале столкнулись 2 легковых машины, а затем одну из них отбросило под колёса грузовика.

Вечером 5 декабря на улице Индустриальной автомобиль Hyundai Getz выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. От удара иномарку отбросило назад, и она попала под колёса грузовика МАЗ.

В результате ДТП водителя Hyundai госпитализировали с травмами различной степени тяжести, передают «Все новости». Сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия и устанавливают виновных.

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