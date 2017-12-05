Пол провалился в подъезде старого дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В подъезде дома на улице Мамина-сибиряка, 2 в Екатеринбурге провалился пол, образовав яму перед выходом из подъезда.

Жители дома считают, что причиной появления данной ямы являются неисправные трубы под полом.



Проблема не новая: дырявые трубы начали «парить» еще 10 лет назад, из-за чего слезала побелка на стенах подъезда, дверь примерзала и стала плохо открываться, а дыра в полу стала шире.



По словам жительницы дома, обращения в управляющую компанию и в прокуратуру с просьбой заделать яму были проигнорированы. Ремонтники починили только трубы, а вход в подъезд и яма остались в прежнем состоянии.



Оказалось, что дом построен в 1962 году, и с тех пор капитальный ремонт подвала и фундамента здесь не проводился, хотя жильцы платят за него.



Согласно планам Фонда капремонта Свердловской области, ремонт в данном доме запланирован только в 2021-2023 годах. Жильцы опасаются, что к тому времени ситуация в доме станет еще хуже.



В управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» заявили, что яма в полу - это отверстие, произошедшее в результате технических работ, которое необходимо было сделать для ремонта труб. Представители УК обещали закончить все ремонтные работы 5 декабря и привести подъезд в исходное состояние, сообщает Новый день.





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