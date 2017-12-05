-2
Свердловская область
Нижний Тагил
-2
ночь: -3
утро: -5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.69 - 0.3
EUR 69.63 - 0.28
Новости Нижнего Тагила

Пол провалился в подъезде старого дома в Екатеринбурге (ВИДЕО)

5 декабря 2017, 19:43Добавить новость
Екатеринбург,жкх,ремонт,Свердловская область,капитальный ремонт,Управляющая компания,яма,трубы

В подъезде дома на улице Мамина-сибиряка, 2 в Екатеринбурге провалился пол, образовав яму перед выходом из подъезда.

Жители дома считают, что причиной появления данной ямы являются неисправные трубы под полом.

Проблема не новая: дырявые трубы начали «парить» еще 10 лет назад, из-за чего слезала побелка на стенах подъезда, дверь примерзала и стала плохо открываться, а дыра в полу стала шире.

По словам жительницы дома, обращения в управляющую компанию и в прокуратуру с просьбой заделать яму были проигнорированы. Ремонтники починили только трубы, а вход в подъезд и яма остались в прежнем состоянии.

Оказалось, что дом построен в 1962 году, и с тех пор капитальный ремонт подвала и фундамента здесь не проводился, хотя жильцы платят за него.

Согласно планам Фонда капремонта Свердловской области, ремонт в данном доме запланирован только в 2021-2023 годах. Жильцы опасаются, что к тому времени ситуация в доме станет еще хуже.

В управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» заявили, что яма в полу - это отверстие, произошедшее в результате технических работ, которое необходимо было сделать для ремонта труб. Представители УК обещали закончить все ремонтные работы 5 декабря и привести подъезд в исходное состояние, сообщает Новый день.

Видео: Новый день

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Три дома в Екатеринбурге остались без воды из-за бесхозного автомобиля
сегодня, 20:10
0 0
Неизвестные дважды обстреляли офис управляющей компании в Екатеринбурге
1 декабря, 12:00
0 2
Свердловчане задолжали 2,7 миллиарда рублей за капитальный ремонт
29 ноября, 14:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 79
Подписаться на новости