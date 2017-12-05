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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка была сбита насмерть на улице Индустриальная

5 декабря 2017, 11:55Добавить новость
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Женщина-пешеход была сбита насмерть на дороге в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла утром около 10 часов 5 декабря рядом с домом №36 по улице Индустриальная. 

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе по направлению с Тагилстроя в центр города. По словам очевидцев, проезжавших мимо, пострадавшая лежала на дороге перед остановкой общественного транспорта близ перекрестка.

 

На работу ехала примерно 30-40 мин назад. Она уже была мертва, когда мы проезжали, лежала уже накрытая, видно было голову и кровь, -- сообщила очевидец Елена. 

 

По словам очевидцев, женщина могла быть сбита автобусом, который стоял рядом после ДТП. На место аварии выехали сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.

 

Я думаю, что сбило автобусом, так как она лежала перед ним, а вещи позади автобуса. Но впереди ещё стояла учебная машина, -- рассказала очевидец Елена.

 

Оперативный комментарий ГИБДД пока получить не удалось.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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