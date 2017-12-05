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Новости Нижнего Тагила

Топ-менеджеров уральской «Федеральной пассажирской компании» отправили в колонию

5 декабря 2017, 18:30Добавить новость
нарушение,Свердловская область,суд,топ-менеджер,руководитель,подкуп,превышение полномочий
Районный суд города Екатеринбург вынес приговор двум замначальникам уральской «ФПК» и главе вагонного депо «Свердловск» за подкуп и злоупотребление полномочиями.

Подсудимые получили 4,3 млн. рублей от коммерческой организации за фиктивный прием работ по совершенствованию отопительных котлов пассажирских вагонов согласно договору. 

За данное действие суд вынес приговор по статьям 201 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями) и 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Злоумышленники получили от 2 лет и 3 месяцев до 2 лет и 5 месяцев лишения свободы, каждому был назначен штраф в размере 4,3 млн. рублей, сообщает МК.

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