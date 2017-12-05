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Новости Нижнего Тагила

Трое детей и их отец погибли при пожаре в Свердловской области

5 декабря 2017, 12:50Добавить новость
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Жизни четверых человек унес пожар в Сысертском районе Свердловской области в ночь на 5 декабря 2017 года.

В селе Новоипатово сгорел частный панельный дом, в котором проживала семья из шестерых человек. Двум женщинам 1985 года рождения и 1961 года рождения удалось спастись, они доставлены в больницу. Мужчина 1984 года рождения и трое детей 2002, 2004 и 2016 годов рождения погибли в результате пожара.

Как сообщает «Интерфакс», следствием возбуждено уголовное дело по факту гибели отца и троих детей. Площадь пожара достигла 60 квадратных метров, точную причину возгорания установит экспертиза.

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