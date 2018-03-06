30-летний екатеринбуржец пропал во время доставки товара по сельским магазинам (ФОТО)

3 марта в 5 утра Илья Лосимович выехал из Екатеринбурга, чтобы доставить товар в магазины региона, и пропал в районе города Чернушка.

Мужчина перестал выходить на связь днем, сообщается, что последний раз он говорил по телефону со своей матерью. Тревогу поднял экспедитор, отправивший Илью с грузом в пять торговых точек в районе Чайковского.



6 марта сотрудники полиции обнаружили автомобиль мужчины, но его самого там не оказалось, a следы вели в Чернушку. По словам свидетелей, автомобиль пустовал уже 3 марта с 16.00.





Родственники Ильи сообщили, что в поселке Куеда у мужчины есть знакомые, и он мог направиться к ним, однако те даже не знали, что он находится недалеко от них.





Сейчас проводятся розыскные мероприятия, пишет «АиФ Пермь».