Два человека погибли в ДТП на Режевском тракте (ФОТО)

6 марта в 10 часов утра на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск автомобиль «ВАЗ-2110» влетел под лесовоз. Прицеп снёс переднюю часть легковушки, автомобиль развернуло на 180 градусов.



Как сообщает «Комсомольская правда Урал», водитель и пассажирка «ВАЗа» скончались до приезда бригады скорой помощи.



Подробности произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Фото: «Комсомольская правда Урал»