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Новости Нижнего Тагила

Иномарка вылетела на обочину на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 марта 2018, 16:50Добавить новость
авария,авто,дтп,Нижний Тагил,Индустриальная,дорога,мост,гололед

Иномарка вылетела с дороги на обочину в результате столкновения в Нижнем Тагиле. Авария с двумя автомобилями произошла около 9 утра недалеко от железнодорожного моста на улице Индустриальная.

Hyundai Getz столкнулся с Daewoo Nexia на улице Индустриальная. Из-за столкновения Daewoo вынесло на обочину в сугроб и развернуло. У автомобиля помяты дверцы справа.

 

Очевидцы предполагают, что авария могла произойти из-за обильного снегопада накануне. Под снегом на дороге образовалась ледяная корка.

 

Водители привыкают к тому, что зимой на дорогах нет снега. Поэтому чуть снежок — начинают ныть и колотиться, -- прокомментировал аварию житель Нижнего Тагила.

 

По мнению других водителей, которые видели ДТП, Daewoo могла нарушить скоростной режим и машину могло развернуть на рельсах.

 

Там на рельсах уже машин 10 развернуло, водитель Нексии скорее всего очень быстро ехал раз его на встречу выкинуло, -- предположил тагильчанин.

 

По наблюдениям очевидцев, пострадавших людей в ДТП не было. 

авария,авто,дтп,Нижний Тагил,Индустриальная,дорога,мост,гололед

Фото: ОД «Тагил без ям», 6 марта, 2018 г.

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