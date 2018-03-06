Иномарка вылетела на обочину на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Иномарка вылетела с дороги на обочину в результате столкновения в Нижнем Тагиле. Авария с двумя автомобилями произошла около 9 утра недалеко от железнодорожного моста на улице Индустриальная.

Hyundai Getz столкнулся с Daewoo Nexia на улице Индустриальная. Из-за столкновения Daewoo вынесло на обочину в сугроб и развернуло. У автомобиля помяты дверцы справа.

Очевидцы предполагают, что авария могла произойти из-за обильного снегопада накануне. Под снегом на дороге образовалась ледяная корка.

Водители привыкают к тому, что зимой на дорогах нет снега. Поэтому чуть снежок — начинают ныть и колотиться, -- прокомментировал аварию житель Нижнего Тагила.

По мнению других водителей, которые видели ДТП, Daewoo могла нарушить скоростной режим и машину могло развернуть на рельсах.

Там на рельсах уже машин 10 развернуло, водитель Нексии скорее всего очень быстро ехал раз его на встречу выкинуло, -- предположил тагильчанин.

По наблюдениям очевидцев, пострадавших людей в ДТП не было.





Фото: ОД «Тагил без ям», 6 марта, 2018 г.



