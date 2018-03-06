-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
вечер: -6
ночь: -16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Инструктор Божья-Воля и овчарка Дик поймали четырёх налётчиков на магазин в Тавде

6 марта 2018, 06:05Добавить новость
животные,кража,полиция,розыск,Свердловская область,уголовное дело,Тавда,овчарка,служебная собака,кинолог,налетчик
В ходе розыскных мероприятий, проведенных полицией Тавды при помощи служебной собаки по кличке Дик, было раскрыто преступление, связанное с налётом на местный магазин.

5 марта в дежурную часть Тавды поступило сообщение о срабатывании сигнализации в одном из местных магазинов. Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое окно, через которое неизвестные проникли в помещение и украли тележку с продуктами.

Для розыска преступников были привлечены служебная собака по кличке Дик и инструктор-кинолог Владимир Божья-Воля. В считанные минуты овчарка взяла след и привела правоохранителей к жилому дому, где были задержаны четверо подозреваемых в краже, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Возбуждено уголовное дело, ведутся мероприятия по установлению всех подробностей произошедшего.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Служебная овчарка из полиции Екатеринбурга помогла поймать грабителей пиццы
15 января, 22:05
6 0
Банковский кассир из Туринска подозревается в хищении 11 млн рублей
4 марта, 13:15
0 0
Машина пропавшего жителя Екатеринбурга обнаружена на дворовой стоянке (ФОТО)
22 февраля, 23:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 261
Подписаться на новости