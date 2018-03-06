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Новости Нижнего Тагила

Пассажирка автомобиля получила травму после ДТП в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 18:50Добавить новость
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Вечером 5 марта в Нижнем Тагиле автомобиль Nissan под управлением 44-летнего водителя вылетел с проезжей части и застрял в сугробе. В результате аварии пассажирка автомобиля госпитализирована в больницу.

Авария произошла около 9 часов вечера на улице Доменная в Нижнем Тагиле. Мужчина, управляя автомобилем Nissan, не смог справиться со скоростью транспортного средства, в результате чего машина въехала в придорожный сугроб.

На заднем сидении автомобиля находилась женщина 45-ти лет, не пристегнутая ремнем безопасности. В результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как пишут «Все новости», женщина госпитализирована в Городскую больницу №3.

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