Водитель «Фольксвагена» погиб в ДТП на трассе Серов – Североуральск (ФОТО)

5 марта на 10-м километре дороги Серов — Североуральск произошла авария, в которой погиб один человек.

Около 20 часов вечера водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Краснотурьинска, не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с фургоном ISUZU.





Виновник аварии, мужчина 54-х лет, скончался на месте ДТП.





Пассажир Volkswagen Polo, сидевший на заднем сидении, получил перелом руки и бедра со смещением, его доставили городскую больницу Серова. Второй пассажир, ехавший на переднем сидении, доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию Серова.





Как сообщает «ОТВ», водитель фургона не пострадал.





Фото МО МВД России «Серовский»