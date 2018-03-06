-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
вечер: -6
ночь: -16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Водитель «Фольксвагена» погиб в ДТП на трассе Серов – Североуральск (ФОТО)

6 марта 2018, 10:00Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,легковые авто,происшествие,Свердловская область,смерть,транспорт

5 марта на 10-м километре дороги Серов — Североуральск произошла авария, в которой погиб один человек.

Около 20 часов вечера водитель Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Краснотурьинска, не справился с управлением и допустил выезд на встречку, где столкнулся с фургоном ISUZU.

Виновник аварии, мужчина 54-х лет, скончался на месте ДТП.

Пассажир Volkswagen Polo, сидевший на заднем сидении, получил перелом руки и бедра со смещением, его доставили городскую больницу Серова. Второй пассажир, ехавший на переднем сидении, доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию Серова.

Как сообщает «ОТВ», водитель фургона не пострадал.

авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,легковые авто,происшествие,Свердловская область,смерть,транспортавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,легковые авто,происшествие,Свердловская область,смерть,транспортавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,легковые авто,происшествие,Свердловская область,смерть,транспорт
Фото МО МВД России «Серовский»
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Пассажир легкового автомобиля погиб после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 10:00
0 6
Женщина погибла в ДТП на трассе под Сысертью (ФОТО)
22 февраля, 22:05
1 3
Фургон с пивом опрокинулся на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
20 февраля, 20:10
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 383
Подписаться на новости