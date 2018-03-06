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Новости Нижнего Тагила

Скандал в детсаду Челябинска: воспитатель обзывает детей и запирает в темной комнате

6 марта 2018, 11:00Добавить новость
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Родители одной из групп детского сада в Челябинске 5 марта составили коллективное заявление в прокуратуру, жалуясь на жесткость воспитателя по отношению к дошкольникам.

Мамы и папы этих детей говорят, что воспитательница детского сада применяет недопустимые методы воспитания в отношении детей. Детей за непослушание заставляли мыть полы или называли обидными словами, воспитатель могла запереть ребенка в темной комнате. Один раз воспитательница заставила малыша съесть собственную рвоту после того, как его вырвало за обедом.

После многочисленных жалоб в адрес руководства детсада воспитателя отстранили от работы и провели служебную проверку. Однако в ходе нее случаи жестокого обращения с детьми не подтвердились, заведующая сообщила, что дети выдумали обвинения в адрес воспитателя.

В этой ситуации предстоит разбираться сотрудникам прокуратуры, куда родители написали коллективное заявление, пишет «Провинция.ру».

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