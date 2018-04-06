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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец отсудил полмиллиона компенсации за незаконное заключение в СИЗО

6 апреля 2018, 21:25Добавить новость
Екатеринбург,закон,полиция,происшествие,прокуратура,суд,компенсация
Мужчина почти 14 месяцев провел в СИЗО по несуществующему обвинению, за что после освобождения потребовал компенсацию.

В июле 2007 мужчину обвинили в похищении человека и завели уголовное дело. 6 сентября екатеринбуржец был отправлен в изолятор, где он провел почти 14 месяцев. Выпустили обвиняемого 30 ноября 2008 года за отсутствием состава преступления.

В 2011 году мужчина написал иск в суд, где требовал взыскать с Минфина РФ компенсацию за моральный вред. Третьими лицами были привлечены областная прокуратура и городское УМВД России.

Иск был удовлетворен частично. Заявителю полагалась компенсация за моральный вред - 500 тысяч рублей и компенсация расходов на суд - 5 тысяч рублей, пишет «КП-Урал».

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