Екатеринбуржец отсудил полмиллиона компенсации за незаконное заключение в СИЗО

Мужчина почти 14 месяцев провел в СИЗО по несуществующему обвинению, за что после освобождения потребовал компенсацию.

В июле 2007 мужчину обвинили в похищении человека и завели уголовное дело. 6 сентября екатеринбуржец был отправлен в изолятор, где он провел почти 14 месяцев. Выпустили обвиняемого 30 ноября 2008 года за отсутствием состава преступления.



В 2011 году мужчина написал иск в суд, где требовал взыскать с Минфина РФ компенсацию за моральный вред. Третьими лицами были привлечены областная прокуратура и городское УМВД России.



Иск был удовлетворен частично. Заявителю полагалась компенсация за моральный вред - 500 тысяч рублей и компенсация расходов на суд - 5 тысяч рублей, пишет «КП-Урал».