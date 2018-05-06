+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
вечер: +10
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.20 - 0.29
EUR 75.64 - 0.49
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мотоциклист врезался в иномарку в Екатеринбурге (ФОТО)

6 мая 2018, 13:05Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,происшествие,травма,транспорт,мотоцикл,мотоциклисты

5 мая в 17:40 на Химмаше в Екатеринбурге при попытке проехать между троллейбусом и автомобилем мотоциклист задел припаркованный автомобиль и был отброшен ударом на другую машину.

Водитель мотоцикла задел стоящий на парковке Nissan и был отброшен на Chery M11 при попытке перестроиться. Мотоциклист был доставлен в больницу, однако благодаря защите он не получил значительных повреждений.

Пострадавший утверждает, что авария произошла из-за того, что водитель Chery начал парковаться после Nissan, из-за чего мотоциклист был зажат, передает E1.



авария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,происшествие,травма,транспорт,мотоцикл,мотоциклистыавария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,происшествие,травма,транспорт,мотоцикл,мотоциклистыавария,авто,автопроисшествия,больница,дорога,дтп,Екатеринбург,легковые авто,происшествие,травма,транспорт,мотоцикл,мотоциклисты
Фото: E1
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Мужчина погиб в ДТП в центре Екатеринбурга (ФОТО)
11 апреля, 17:50
0 3
Мужчина попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
8 апреля, 16:30
0 0
4-летняя девочка и двое взрослых получили травмы в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
3 мая, 09:05
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 45
Подписаться на новости