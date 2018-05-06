Мотоциклист врезался в иномарку в Екатеринбурге (ФОТО)

5 мая в 17:40 на Химмаше в Екатеринбурге при попытке проехать между троллейбусом и автомобилем мотоциклист задел припаркованный автомобиль и был отброшен ударом на другую машину.

Водитель мотоцикла задел стоящий на парковке Nissan и был отброшен на Chery M11 при попытке перестроиться. Мотоциклист был доставлен в больницу, однако благодаря защите он не получил значительных повреждений.





Пострадавший утверждает, что авария произошла из-за того, что водитель Chery начал парковаться после Nissan, из-за чего мотоциклист был зажат, передает E1.









Фото: E1