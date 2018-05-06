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Новости Нижнего Тагила

Пожар произошел на Старателе в Нижнем Тагиле

6 мая 2018, 12:35Добавить новость
город,МЧС,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,Старатель,баня

5 мая в Нижнем Тагиле по адресу ул. Старатель, 1 произошло возгорание. Пожар охватил площадь 26 квадратных метров.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 8:30. К 8:45 огонь был локализован, и в районе 9:30 работы по ликвидации огня были полностью завершены.

В результате пожара сгорели деревянные надворные постройки и сильно повредилась кровля частной бани. В ликвидации возгорания участвовали 7 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, сообщает главное управление МЧС РФ по Свердловской области.

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