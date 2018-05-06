Житель Серова украл у знакомых золото на сумму более 140 тысяч рублей

29 марта жительница Серова заявила о пропаже золотых изделий и денег из ее частного дома. Сумма ущерба превысила 144 тысячи рублей.

В ходе расследования была установлена личность подозреваемого – им оказался знакомый сына потерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался в преступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами. Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся в Серов.





Ранее молодой человек был уже судим за кражи. Накануне он был освобожден из исправительной колонии. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.