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Новости Нижнего Тагила

Житель Серова украл у знакомых золото на сумму более 140 тысяч рублей

6 мая 2018, 15:35Добавить новость
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29 марта жительница Серова заявила о пропаже золотых изделий и денег из ее частного дома. Сумма ущерба превысила 144 тысячи рублей.

 В ходе расследования была установлена личность подозреваемого – им оказался знакомый сына потерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался в преступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами. Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся в Серов.

Ранее молодой человек был уже судим за кражи. Накануне он был освобожден из исправительной колонии. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд, молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

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