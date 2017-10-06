21 человек погиб, 15 пострадали: поезд протаранил автобус под Владимиром (ВИДЕО)

Столкновение поезда и автобуса произошло ночью с 5 на 6 октября. По предварительной информации, погиб 21 пассажир, среди погибших есть дети. 15 пассажиров получили многочисленные травмы, двое маленьких детей находятся в очень тяжелом состоянии.



Точная информация о числе погибших пока неизвестна: несколько людей остаются зажатыми в автобусе.



Сообщается, что поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород совершил наезд на автобус на ж/д переезде вблизи станции Покров под Владимиром. В автобусе находились граждане Узбекистана и два водителя – уроженцы Казахстана.





Фото: «Комсомольская Правда»





Предварительной причиной аварии специалисты считают техническую неисправность автобуса. Пассажиры сообщают, что машина заглохла на ж/д путях, и водители попросили мужчин помочь вытолкать ее с переезда. В тот момент по рельсам двигался поезд. Машинист пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения он не смог. Около 30 человек успели выпрыгнуть из автобуса и остались живы.





Фото: «Российская Газета»





Сейчас возбуждено уголовное дело по факту нарушения эксплуатации автобуса и несоблюдения правил безопасности движения. Проводятся все необходимые экспертизы, пишет «Газета.ru».





Видео: «Газета.ru»