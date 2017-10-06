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Новости Нижнего Тагила

40 детей госпитализированы с менингитом из цыганского поселка в Екатеринбурге

6 октября 2017, 17:00Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,здоровье,нарушение,проверка,прокуратура,менингит
В цыганском поселке Верх-Исетского района в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. 40 детей находятся в больнице.

За медицинской помощью обратились 5 взрослых и около 40 детей, проживающих в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Большая часть из них госпитализирована в больницу № 40 с диагнозом «менингит». Эта болезнь является одним из самых тяжелых проявлений энтеровирусной инфекции, уточняют медики.

 

Эксперты считают, что источником заражения стала питьевая вода из местной скважины. Прокуратура начала проверку по факту госпитализации. Будет установлено качество соблюдения санитарных норм при водоснабжении населения, отмечает интернет-газета Znak.

 

В больнице № 40 Екатеринбурга сообщают, что у больных детей сохраняется состояние средней степени тяжести. Сейчас проводится медикаментозное лечение. 

 
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