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Новости Нижнего Тагила

50-летний пешеход погиб под колесами двух автомобилей на ЕКАД (ФОТО)

6 октября 2017, 20:00Добавить новость
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Пожилой мужчина был сбит двумя автомобилями на трассе под Екатеринбургом.

Ночью с 5 на 6 октября на 47 километре ЕКАД погиб 50-летний мужчина. Он шел по автодороге, когда его сбил грузовик Volvo.

В ГИБДД Свердловской области уточнили, что автомобиль двигался по направлению от Серовского тракта к Московскому.

От столкновения с грузовиком пешеход отлетел на встречную полосу, где на него снова наехал автомобиль. Марку второго транспортного средства определить не удалось.

От несовместимых с жизнью травм мужчина погиб на месте. По факту ДТП будет проведено расследование, пишет «УралИнформБюро».

 

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Фото: «Накануне.ru»

 

 
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