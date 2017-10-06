50-летний пешеход погиб под колесами двух автомобилей на ЕКАД (ФОТО)

Пожилой мужчина был сбит двумя автомобилями на трассе под Екатеринбургом.

Ночью с 5 на 6 октября на 47 километре ЕКАД погиб 50-летний мужчина. Он шел по автодороге, когда его сбил грузовик Volvo.



В ГИБДД Свердловской области уточнили, что автомобиль двигался по направлению от Серовского тракта к Московскому.





От столкновения с грузовиком пешеход отлетел на встречную полосу, где на него снова наехал автомобиль. Марку второго транспортного средства определить не удалось.



От несовместимых с жизнью травм мужчина погиб на месте. По факту ДТП будет проведено расследование, пишет «УралИнформБюро».

Фото: «Накануне.ru»