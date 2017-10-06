Иномарка с людьми провалилась в яму с кипятком в Казахстане (ВИДЕО)

В центре города Петропавловск в Казахстане прорвало трубу теплотрассы, из-за чего на дороге образовалась яма, наполненная кипятком. Водитель легковушки из-за пара не заметил пробоину, и машина почти полностью ушла в кипящую воду вместе с асфальтом. Из ямы при этом бил фонтан горячей воды.

Своими силами выбраться водитель не смог, после его стараний автомобиль еще больше ушел вод воду. В машине также находились пассажиры. Людей из ямы вытащили вовремя подоспевшие очевидцы.

Легковушка в яме с кипятком находилась больше часа, теперь ей требуется дорогостоящий ремонт. Чтобы вытащить ее, спасатели использовали подъемный кран. Пассажиры и водитель в происшествии не пострадали, сообщают «Вести.ru».



