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Новости Нижнего Тагила

Иномарка с людьми провалилась в яму с кипятком в Казахстане (ВИДЕО)

6 октября 2017, 15:30Добавить новость
авария,авто,дорога,легковые авто,происшествие,Казахстан,теплотрасса,кипяток,ремонт
После прорыва теплотрассы в центре Казахстана машина с пассажирами провалилась в кипящую воду.

В центре города Петропавловск в Казахстане прорвало трубу теплотрассы, из-за чего на дороге образовалась яма, наполненная кипятком. Водитель легковушки из-за пара не заметил пробоину, и машина почти полностью ушла в кипящую воду вместе с асфальтом. Из ямы при этом бил фонтан горячей воды.

 

Своими силами выбраться водитель не смог, после его стараний автомобиль еще больше ушел вод воду. В машине также находились пассажиры. Людей из ямы вытащили вовремя подоспевшие очевидцы.

 

Легковушка в яме с кипятком находилась больше часа, теперь ей требуется дорогостоящий ремонт. Чтобы вытащить ее, спасатели использовали подъемный кран. Пассажиры и водитель в происшествии не пострадали, сообщают «Вести.ru».

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